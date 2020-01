Elas levam comida saudável à nossa porta

Salomé Filipe Hoje às 12:31 Facebook

A Healthy Snacks Co. foi criada, em Aveiro, com o objetivo de facilitar o dia a dia de quem gosta de consumir refeições de origem 100% natural. A marmita vegana custa seis euros, já com transporte incluído. empresa confeciona também "snacks" e sobremesas com produtos naturais.

Entra-se na cozinha e o aroma dá logo vontade de comer, mesmo sem se saber do que se trata. Estão no forno miniquiches de vegetais, brownie de chocolate vegano e granola. É assim todos os dias, na cozinha da Healthy Snacks Co., situada nas Barrocas, em Aveiro. Bárbara Pereira, de 26 anos, e Diana Branco, de 31, passam o dia a confecionar alimentos que, depois, elas próprias vão entregar às casas ou aos locais de trabalho dos clientes. Com uma particularidade: todas as refeições, "snacks" e sobremesas são de origem 100% natural.

Diana acredita que "nada acontece por acaso". E o certo é que o inusitado aconteceu, quando, ao trabalhar numa superfície comercial de artigos desportivos, conheceu Bárbara, funcionária na mesma loja, que tinha em comum consigo a paixão pelo empreendedorismo, pela alimentação saudável e pela restauração. Pouco tardaria para nascer um projeto das duas. Corria o ano de 2017 e a Healthy Snacks Co. começou a dar os primeiros passos, como ideia de negócio, na Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro. Hoje, é uma empresa autónoma.

Há muita gente que quer alterar a sua alimentação, mas não o faz por desconhecer as opções que existem

"Não havia esta oferta em Aveiro. E há muita gente que quer alterar a sua alimentação, mas não o faz por desconhecer as opções que existem", conta Diana, formada em Biologia, mas agora cozinheira a tempo inteiro.

Todas as semanas, no site e no Facebook, a Healthy Snacks Co. disponibiliza a ementa para os dias úteis. E o cliente tem de fazer a encomenda até às 20 horas do dia anterior àquele em que quer receber a refeição. A marmita para o almoço é sempre vegana e tem um custo de seis euros, com transporte incluído. "Se nos fornecerem a própria embalagem, custa apenas cinco", contam as empresárias. Para juntar a essa refeição, todos os dias há um "snack" à escolha (barras de cereais, bolas proteicas, scones, entre outros), por dois euros, e uma sobremesa, por três. "Os "snacks" e as sobremesas não contêm açúcar nem trigo. É tudo o mais natural possível", sublinha Bárbara, uma licenciada em Ciências Biomédicas que se apaixonou pela pastelaria saudável.

Na cozinha que montaram nas Barrocas, as duas empreendedoras organizam workshops. Além disso, fazem workshops ao domicílio, vão cozinhar a casa, aceitam encomendas para serviços de catering e de bolos para festas, por exemplo. Têm entre a clientela pessoas entre os 30 e os 60 anos. E garantem: "A maior parte dos nossos clientes nem é vegetariana. Só querem fazer algumas opções melhores"