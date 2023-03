"Enquanto houver obras em Aveiro o trânsito vai continuar caótico"

Fernando Oliveira, de 51 anos, não sabe o que é trabalhar como taxista sem ter empreitadas em curso em várias ruas de Aveiro. Mas antes de ter abraçado a profissão que herdou do pai, no ano passado, já conduzia com frequência na cidade. Por isso, não tem dúvidas: "O trânsito tem vindo a piorar, devido às obras"

A Avenida Dr. Lourenço Peixinho continua com obras. A Avenida 25 de Abril também. E o mesmo acontece no centro de Esgueira. "Em todos esses sítios, em hora de ponta, o trânsito entope. O pior é sempre de manhã, até às 10 horas, e depois ao final do dia, a partir das 17 e até às 19 ou 20 horas. É o caos", garante Fernando.