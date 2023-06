Entrar em Guimarães a pé pela porta da muralha

Rui Dias Hoje às 18:12 Facebook

Para o visitante que chega a Guimarães é possível fazer uma entrada a pé na cidade, começando a caminhada nos campos de cultivo da freguesia semiurbana de Creixomil, em direção à Cruz de Pedra, subindo pela Rua de Camões até ao conhecido Largo do Toural, para fazer a entrada no Centro Histórico, Património da Humanidade, por uma das portas da antiga muralha.

São cerca de 3,5 quilómetros que o Google diz que se fazem em 40 minutos, mas que podem ser um pouco mais para quem for com vontade de apreciar.

O conselho é deixar o carro no estacionamento do Parque da Cidade Desportiva, ao lado da Pista de Atletismo Gémeos Castro. O parque tem ligação com a Veiga de Creixomil e é pelos trilhos que percorrem estes campos que segue o percurso, em direção a Leste.