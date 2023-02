Faltam alojamentos e espaços de diversão aos estudantes de Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:30 Facebook

Para Vânia Rodrigues, presidente da Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), a escassez e preços elevados do alojamento são os maiores problemas com que se deparam os estudantes do ensino superior no Alto Minho, principalmente os que ali chegam pela primeira vez.

Segundo a nova presidente da Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), Vânia Rodrigues, nos últimos anos, principalmente a partir da pandemia, a oferta de habitação foi escasseando, fazendo disparar os valores pedidos por um simples quarto. E, atualmente, com o aumento do custo de vida devido à inflação, a situação agravou-se.

Com pouco mais de um mês no cargo, mas já com experiência no associativismo estudantil, a estudante do 3º ano de Gestão, afirma que, face à conjuntura, a problemática do alojamento tornou-se fator crescente de desistência para os estudantes.