Fazer a ponte com o mercado de trabalho é uma prioridade

Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto quer garantir boas condições no presente e para o futuro dos colegas.

Carlos Alves lidera a Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (AEFEUP) desde maio. Uma função que nunca imaginou, ele que saiu da sua Vila Real natal para estudar Engenharia Química e não tinha quaisquer ambições de vir a presidir à principal representação institucional dos alunos da faculdade que escolheu como sua.

"Aos poucos comecei a envolver-me no núcleo de estudantes do meu curso e a compreender e identificar-me com as suas causas. O interesse foi crescendo, mas jamais pensando que poderia vir a candidatar-me à associação", conta. Até que surgiu o desafio e não disse que não. Aos 23 anos e a concluir o 2.º ano de mestrado, venceu as eleições para a AEFEUP e logo percebeu que o trabalho seria muito.