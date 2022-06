Fotografias instantâneas em eventos entregues a convidados na hora

Alexandra Barata Hoje às 18:00 Facebook

Informático de Pombal criou o Best Party Booth, que regista imagens de casamentos e outros eventos, e são oferecidas aos convidados na hora. Sucesso foi imediato e hoje já pensa em fazer crescer o negócio através de franchising e expandi-lo internacionalmente.

Quando Ricardo Santos, 41 anos, foi desafiado a criar um software para photo booth, que permite fotografar e imprimir a imagem logo no momento, para uma quinta onde se realizam eventos, certamente não imaginou que esse passo se viria a transformar num negócio. Quatro anos depois, o informático de Pombal e a mulher, Cristina Gomes, não têm mãos a medir para dar resposta à procura.

Ligada à área do marketing, Cristina, 34 anos, conta que começaram a divulgar o Best Party Booth no Facebook, em 2018. Mais tarde, optaram por promover o equipamento no Google e no portal casamentos.pt.