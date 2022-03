Geminação de cidades facilita a integração

Sandra Freitas Hoje às 15:25 Facebook

Acordos de cooperação têm impacto ao nível cultural, empresarial e turístico e estão na base de diversas ações solidárias, sobretudo em países em desenvolvimento. Captação de mão-de-obra estrangeira é vista como outra vantagem destas alianças internacionais.

Em 2017, Arnaldo Ribeiro, coordenador do Gabinete de Relações Internacionais da Câmara de Viana do Castelo, recebia um grupo de alunos franceses, em iminente situação de abandono escolar. A visita foi pedida por professores de uma escola de Pessac, com quem o Município tem um acordo de geminação, e pretendia "mudar as mentalidades" dos jovens.

A experiência haveria de ficar na memória de todos, já que nenhum dos estudantes deixou a aprendizagem até completar o 12.º ano. Arnaldo Ribeiro diz que ter "cidades irmãs" é uma troca de conhecimento que tem, também, impacto ao nível cultural, empresarial, turístico e das missões humanitárias. Há quem acrescente que são uma boa estratégia para seduzir trabalhadores.