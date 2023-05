Good Bowling propõe momentos de diversão a miúdos e a graúdos até de madrugada

Alexandra Barata 11 Fevereiro 2023 às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

As sete pistas de bowling são a principal atração do Good Bowling. Contudo, o espaço é partilhado por pessoas de todas as idades, pois dispõe também de mesas de snooker, de simuladores de carros e de motas, de máquinas de discos e de setas, de mesas de matraquilhos, de um bar e ainda de um parque infantil.

À frente da empresa de Leiria desde 2015, Luís Carvalho, 54 anos, considera o bowling a atividade mais distintiva do espaço, tal como a diversidade de jogos disponíveis e a dimensão do bar.

Procuradas sobretudo por jovens até aos 30 anos, as pistas de bowling podem ser utilizadas por crianças, jovens, adultos e por pessoas com mobilidade reduzida, já que existe um lançador de bolas, com diferentes pesos, e rampas de acesso ao local.