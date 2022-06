Há livros para todos nos parques e praças de Valongo

Construídas em madeira, em forma de casinha ou de um pequeno armário, podem passar despercebidas, devido às dimensões reduzidas, no meio dos espaços públicos de Valongo em que estão inseridas. Mas cada uma encerra pequenos tesouros, estando recheada de livros que podem ser lidos por toda a população.

Batizadas biotecas - bibliotecas verdes, estas estruturas encontram-se instaladas em espaços públicos das cinco freguesias do concelho, compondo uma rede criada pela Biblioteca Municipal de Valongo, no âmbito do projeto "Citizen Engagement for BiodiverCities" da Public Libraries 2030.

Frequentador assíduo do Largo do Centenário, no centro de Valongo, José Ferreira aplaude a iniciativa. "Acho benéfico, e devia estar em todo o lado", aponta o morador, que ali costuma "passar três vezes por dia". "Vejo muitas pessoas a mexer aí, sobretudo crianças, com os pais", testemunha o valonguense.