"Há muitas carências a que é preciso dar resposta"

Ana Fonseca, 21 anos, nasceu e cresceu em Penafiel e está pela primeira vez à frente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. O alojamento universitário é uma das principais preocupações, sobretudo a falta de camas e o custo elevado do arrendamento.

Ana Fonseca lidera a Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto desde junho passado. Depois de ter feito parte de direções anteriores, como vogal nos departamentos desportivo, editorial e logístico, lançou-se como candidata a líder após sentir que "havia diferenças entre os possíveis futuros membros da associação".

Assumiu uma lista, que acabou por ser única e os desafios que se seguiram, esses, foram complexos. Desde logo porque envolvem questões que afetam sobremaneira o quotidiano dos estudantes. Um deles é o alojamento, ou, mais precisamente, a falta dele, além dos preços elevados do arrendamento.