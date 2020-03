Há muito Porto a encher páginas por esse Mundo fora

Paulo Lourenço Hoje às 18:29 Facebook

Um dos melhores bairros da Europa, nova estrela de Portugal, epicentro do noroeste peninsular, destino de eleição. Os elogios são de várias publicações internacionais de referência, que assim se referiram à cidade. O Bonfim foi o mais recente exemplo. Está no top ten europeu

É o mais recente exemplo internacional de sucesso do Porto. A freguesia do Bonfim saltou para a ribalta há um mês, a 8 de fevereiro, quando foi considerada pelo "The Guardian" como um dos dez melhores bairros da Europa.

O jornal britânico foi à procura de spots fora da rota mais turística e encontrou no Bonfim um exemplo. Destacou a onda que está a mudar a face local, a boa rede de transportes públicos, os espaços criativos cada vez mais abundantes, a combinação entre tradição e modernidade que teima em resistir. "Com as rendas a subir em flecha no centro da cidade, este outrora enclave burguês está rapidamente a ser descoberto por uma multidão jovem e criativa", escreveu Oliver Balch, o jornalista do "The Guardian" que calcorreou o Bonfim e o colocou nas bocas do mundo.