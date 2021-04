Há património do Estado votado ao abandono há décadas

Sofia Cristino Hoje às 11:51 Facebook

Parados no tempo, nas zonas mais nobres do Porto e Lisboa, milhares de edifícios património do Estado encontram-se sem qualquer uso. Falta de interesse nos imóveis ou dinheiro para os reabilitar contribuíram para o aumento das casas devolutas. No interior, secretárias, cadeiras, materiais médicos e outros equipamentos permanecem como se tivessem sido usados ontem. Muitas vezes estão condenados à pilhagem.

Habituamo-nos a vê-los a coabitarem com construção nova e à quase normalização do seu estado de degradação. Fazem parte da paisagem das cidades e nem Governo nem autarquias sabem ao certo quantos detêm. Em alguns funcionaram hospitais, departamentos da Segurança Social, infantários ou outros serviços públicos, e ainda há vestígios dessa utilização.

O antigo Hospital Maria Pia, no Porto, é um dos vários exemplos. Depois de mais de um século em funcionamento, fechou em 2012. Para o edifício, propriedade da Associação do Hospital de Crianças Maria Pia, está agora prevista a construção de um hotel de quatro estrelas. Tem sido aliás esse o destino de vários imóveis recuperados. Uma utilização da qual o arquiteto Tiago Mota Saraiva discorda. Defende que os prédios desocupados deveriam estar a ser utilizados para "fins habitacionais ou sociais".