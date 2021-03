HUG criou desinfetante amigo do ambiente

Delfim Machado Hoje às 12:31 Facebook

Uma empresa de Guimarães criou uma gama de produtos inovadores e amigos do ambiente que pretendem assegurar o bem-estar das pessoas ao mesmo tempo que contribuem para a sustentabilidade do planeta. Só labora com matéria-prima de origem vegetal. Líquido desinfeta várias superfícies, tem aroma e hidrata.

A HUG, projeto nascido dentro da empresa Higiguima, usa apenas matérias-primas de origem vegetal para produzir líquidos ambientadores e desinfetantes que hidratam e têm aromas variados, como menta ou tropical. "Neste momento, 60% dos nossos produtos são desinfetantes", refere João Machado, diretor de marketing da Higiguima e responsável pelo projeto HUG, que foi lançado em janeiro.

Em apenas um mês, a empresa da freguesia de Vila Nova de Sande desenvolveu desinfetantes de vários tamanhos para higienização das mãos, com a particularidade de terem hidratante, o que os torna adequados a quem faz um uso regular e não quer prejudicar a pele. O produto é feito com matéria 100% glicerina e extrato de camomila para dar o efeito hidratante, ao mesmo tempo que lhe são somados aromas naturais.

"A Higiguima já tem o desinfetante há bastante tempo, mas como era mais para a área profissional não tinha muito hidratante nem muito aroma. Desde que começou a pandemia, reformulamos as nossas fórmulas e acrescentamos hidratante e aroma, porque o foco é a experiência da pessoa e que ela sinta prazer a colocar", justifica João Machado.

A embalagem do recipiente maior, uma caixa com torneira com capacidade para dois litros, é feita em material biodegradável que substitui os tradicionais bidões de cinco litros feitos em plástico duro e demorado para reciclar. "O impacto que a indústria tem no ambiente é enorme, não só pelos químicos, mas também pela embalagem", reforça o responsável pela HUG.

Promoção apostou em abraços virtuais

Além do desinfetante de mãos, existem ainda os de roupa, superfícies, multiusos, telemóveis e computadores. No lançamento do projeto, a empresa lançou a campanha "Send a Hug" (envia um abraço) que permitiu o envio de mais de 50 mil abraços digitais em janeiro.

A campanha consistiu no envio de abraços virtuais entre participantes, mas a Hug também enviou 2000 abraços com amostras de produtos a quem se registou para receber uma surpresa. Apesar do seu curto tempo de vida na luta pela sustentabilidade do planeta, os produtos da Hug já estão disponíveis nas farmácias do Norte do país e, em breve, nas do Centro e Sul.