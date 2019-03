Street Art de Viseu: obras que acabam com o lado B da cidade

Sandra Ferreira Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro edições depois, o Festival Street Art tem um roteiro de 28 obras, criadas por artistas que transformaram o invisível em visível. Que mostraram que a cidade é jardim, mas também vinhateira. Que tem um Grão Vasco e um capitão Almeida Moreira. Foi acrescentada identidade a Viseu.

No bairro municipal de Viseu, ou "bairro da cadeia", como é conhecido, por ali ter o estabelecimento prisional, há uma obra que é uma espécie de libertação. Uma moradora jurou que era o pai que estava pintado na parede do prédio: um idoso, sentado ao lado de uma mala, com a trouxa às costas, a olhar para a pequena casa rasteira que segura com as duas mãos.

Das mais de uma centena destas habitações, construídas para os pobres, entre 1946 e 1948 - um testemunho da arquitetura do Estado Novo - 87 escaparam à demolição. Mas só porque em 2013, Almeida Henriques, que ocupou a cadeira de presidente da Câmara, contrariou o antecessor Fernando Ruas, ordenando que as habitações ficassem de pé e fossem recuperadas. Para algumas famílias a decisão chegou tarde e tiveram de ir viver para o prédio construído para realojar quem viu a sua casa ir abaixo, no bairro onde a moradora teimava ver o pai na parede.