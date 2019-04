A revolução low-cost está a chegar a todos os transportes

Paulo Lourenço Hoje às 12:38 Facebook

Alugar um carro por um euro, partilhar boleias ou escolher entre autocarros e uma mota são novas propostas que alargam as opções para deslocações mais económicas. Depois das ligações aéreas terem iniciado, há uns anos, a tendência do baixo custo, o modelo está agora a alargar-se a mais plataformas.

Viajar entre cidades não tendo carro próprio, sem estar sujeito a horários e tarifas rígidas dos meios de transporte tradicionais deixou, de ser uma miragem, nos últimos anos, graças à quantidade de opções criadas para assegurar que ninguém deixe de ir onde pretende por não ter como se deslocar. A Portugal, esta revolução chegou nos finais da década passada com as companhias aéreas low-cost, mas o avanço do digital permitiu nos últimos dois anos alargar soluções a todos os meios de transporte. A mais recente é uma empresa francesa, que permite alugar um automóvel por um euro/dia. Mas há também cada vez mais sistemas de boleias online e até uma companhia de autocarros de baixo custo, que está a crescer fortemente no mercado nacional, apostando em rotas sem ligações aéreas na partida ou no destino.

A "DriiveMe" nasceu em França há oito anos e está em Portugal há ano e meio. A oferta de aluguer de automóvel a um euro surpreende e pode até despertar algum ceticismo, mas Augusto Macedo, responsável pela empresa no mercado ibérico, explica o conceito: "As rent-a-car têm necessidade de deslocar veículos de uma cidade para outra. Assim, um particular vai fazer essa ligação, pelo preço simbólico de um euro e a empresa tem um custo muito menor".