O Jornal de Notícias desafiou os presidentes de Câmara a fazerem uma selfie num local do concelho a seu gosto. E a explicar porquê

Esta selfie, tirada há dias no Parque da Cidade aquando da apresentação do programa para os "Dias no Parque", faz--me sentir um privilegiado: tenho comigo representantes da mais dinâmica sociedade poveira, que convidam para a festa contínua que aqui terá lugar, em 7, 8, 9 e 10 de junho. Venham daí!