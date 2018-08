A selfie de Elisa Ferraz em Vila do Conde

Ana Trocado Marques 23 Maio 2018 às 10:56 Facebook

O Jornal de Notícias desafiou os presidentes de Câmara a fazerem uma selfie num local do concelho a seu gosto. E a explicar porquê.

Escolhi esta imagem pelo que significa em termos de identidade para todos os vila-condenses. Vivi aqui perto, nesta zona em que o rio Ave se cruza com a história milenar de Vila do Conde, designadamente através do mosteiro de Santa Clara, da capela do Socorro, da Alfândega Régia e da Nau Quinhentista. São fortes as minhas vivências neste local ribeirinho, no qual sinto, em cada esquina, o barulhar dos bilros das rendilheiras, a azáfama dos estaleiros navais, o comércio secular, e os pregões de pescadores e mareantes. Vila do Conde é mesmo, lembrando Ruy Belo, a "terra onde o coração se esconde".