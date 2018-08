A selfie de Joaquim Caçoilo em Ílhavo

Zulay Costa 30 Maio 2018 às 11:48 Facebook

O Jornal de Notícias desafiou os presidentes de Câmara a fazerem uma selfie num local do concelho a seu gosto. E a explicar porquê

A escolha da imagem de um antigo navio bacalhoeiro, de nome Santo André, hoje polo museológico do Museu Marítimo de Ílhavo, representa muito do nosso passado, das partidas (tristes) e das chegadas (alegres), da nossa infância, das histórias, umas divertidas, outras nem por isso, da pesca do bacalhau, mais conhecido pelo "fiel amigo", da saudade, da distância e do tempo que os nossos pais e avós andavam no mar, da economia e do desenvolvimento de um Município que tem o "Mar por tradição", como slogan e é a "Capital portuguesa do bacalhau".