A selfie de Joaquim Couto em Santo Tirso

Ana Correia Costa 16 Maio 2018 às 11:36 Facebook

Twitter

O Jornal de Notícias desafiou os presidentes de Câmara a fazerem uma selfie num local do concelho a seu gosto. E a explicar porquê.

As vistas do Parque D. Maria II são ideais para ver aquele que é um dos ex-líbris de Santo Tirso: o Museu Internacional de Escultura Contemporânea. É desta sede, idealizada pelos arquitetos Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura , que podemos partir à descoberta de 54 esculturas, que fazem de Santo Tirso uma das cidades do ~Mundo com um dos maiores espólios ao ar livre a nível internacional. Esta é a marca Santo Tirso".