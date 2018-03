A selfie de José Manuel Ribeiro em Valongo

Célia Soares Hoje às 16:56 Facebook

O Jornal de Notícias desafiou os presidentes de Câmara a fazerem uma selfie num local do concelho a seu gosto. E a explicar porquê.

"As Serras de Valongo, hoje Parque das Serras do Porto, deslumbram-me desde jovem quando as comecei a calcorrear, sem sequer imaginar que lá existe o maior complexo mineiro subterrâneo de extração de ouro do Império Romano, além do imenso património natural, geológico e humano. Estar ligado à criação de um pulmão verde metropolitano desta dimensão é motivo de orgulho, pois isto é futuro!"