A selfie de Salvador Malheiro em Ovar

O Jornal de Notícias desafiou os presidentes de Câmara a fazerem uma selfie num local do concelho a seu gosto. E a explicar porquê.

Tela de homenagem a gente brava, trabalhadora e humilde. Em ambiente de trabalho no meu gabinete na Câmara Municipal de Ovar. Tem por pano de fundo uma tela de G. Martins ilustrando o espírito de camaradagem tão característico da comunidade piscatória. Gente brava, trabalhadora, humilde e respeitadora. É esse espírito tão identitário da Comunidade Vareira que levo a cada dia para o meu local de trabalho com o objetivo de a cada ato de gestão poder cumprir com a minha palavra dada. Não há nada mais gratificante do que ser presidente de Câmara da minha terra e das nossas gentes!