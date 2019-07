O inferno de quem não tem carro no Algarve

Paulo Lourenço Hoje às 18:14, atualizado às 18:22 Facebook

Falta de transportes públicos faz com que viajar sem viatura própria entre as cidades da região, cuja população triplica no verão, seja um desafio à paciência. Há quem diga que é mais fácil chegar de Faro a Lisboa do que de Faro a Lagos. Plataformas de transporte online aproveitam e ocupam mercado

Comboios iguais aos que circulavam nos anos 60/70 do século passado, com intervalos de horas entre si, e autocarros pouco frequentes e caros, são uma "dor de cabeça" para a mobilidade entre as cidades do Algarve, seja para quem nelas habita, seja para quem as queira visitar durante as férias de verão e não tenha viatura própria. A falta de alternativas é tal que o JN Urbano encontrou até quem opte por, no regresso de uma viagem ao estrangeiro, dormir uma noite em Lisboa e esperar por um autocarro direto para casa do que voar para Faro e sujeitar-se à oferta da região.

"Aqui, sem carro as pessoas não se deslocam, ponto!", sintetiza Rui Costa, morador em Silves. Por tudo isto, é mais fácil "ir para o Algarve" do que "conhecer o Algarve". Pode parecer um paradoxo, mas é assim para quem marque férias e, sem viatura própria, queira sair do destino para conhecer outras cidades de uma região cuja população triplica no verão. Quem está a aproveitar este vazio são as plataformas de transporte, como a Uber e a Bolt, que estão a conquistar mercado de forma consistente. Estima-se que em Faro os operadores de transporte individual online já superem o número de taxistas.