A vida secreta do segundo shopping mais antigo do Porto

Quarenta anos após a badalada inauguração, Centro Comercial de Cedofeita, no coração do Porto, resiste quase em segredo ao acelerar de uma cidade de consumo que o foi deixando para trás. Lojas originais e pequenos escritórios são a grande aposta. Com rendas baixas e muita criatividade, tem 100% de ocupação

São apenas memória os tempos em que a loja de discos Jo-Jo's atraía multidões de apaixonados melómanos, ou em que a discoteca La Folie arrancava passos de dança durante matinés de música e copos. Até o lago para onde, outrora, se atiravam moedas em troca de um desejo, está sem água. Mas quem percorre o Centro Comercial de Cedofeita (CCC), à entrada da rua homónima, no Porto, não imagina a vida que lá cabe dentro. Embora não pareça.

De lojas que parecem paradas no tempo a estúdios vivos de imaginação e ideias, de espaços únicos na cidade a pequenos ateliês de arte, de negócios que resistem a apostas quase revolucionárias no mercado. É esta mistura improvável que assegura que, aos 40 anos, o CCC continue vivo, apesar dos vários prenúncios de morte num passado não distante.