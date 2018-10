A voz amiga que combate a solidão e ouve os alunos

João Pedro Campos Hoje às 18:56 Facebook

A SOS Estudante, em Coimbra, tem à disposição três linhas telefónicas - duas móveis e uma fixa - para onde as pessoas (estudantes ou não) podem ligar todos os dias, entre as 20 horas e a uma da madrugada.

Nas conversas são abordados temas como a solidão, a ansiedade (muitas vezes causada por exames), relacionamentos, sexualidade ou o suicídio. 

A solidão é um tema central. Muitas vezes acontece as pessoas terem uma boa notícia - de uma nota que tiveram por exemplo - e não têm com quem partilhar essa alegria, conta a presidente da SOS Estudante, Diana Callebaut. A linha recebe uma média de quatro chamadas por dia, mas o número é muito variável. No ano letivo passado foi dos mais solicitados, tendo sido recebidas cerca de 900 chamadas.

Sendo uma secção cultural da Associação Académica de Coimbra, a SOS Estudante funciona só com estudantes universitários. Para além dos 14 voluntários que prestam atendimento nas linhas (todos anónimos), a secção conta com seis elementos na direção. Diana Callebaut explica que, ao chegar à direção, os voluntários perdem o anonimato e já não atendem chamadas.

"Queremos que quem atende não tenha nome nem cara. Ao fazer parte da direção, já temos de dar a cara pela SOS Estudante", aponta.

Acompanhar a evolução das mentalidades

Dentro da direção, há um presidente, um vice-presidente, um responsável de marketing, um tesoureiro e uma equipa de coordenação, que faz a ligação entre a direção e os voluntários. A vice-presidente da SOS Estudante, Ana Oliveira, revela as alturas de maior procura das linhas. "Aproximação do Natal e da Páscoa e épocas de exames. São as mais complicadas", descreve. O processo de recrutamento de voluntários está, de momento, a decorrer. "Os nossos voluntários têm de ser estudantes do ensino superior. Decorrem entrevistas, para conhecermos o perfil das pessoas, e temos também formação, para os preparar para atender chamadas", descreve Diana Callebaut.

A juventude dos voluntários não é, para a dirigente, um problema. "Têm uma maior capacidade acompanhar a evolução das mentalidades e compreender os problemas atuais, o que é uma vantagem", observa.

Além do atendimento, a SOS Estudante tem outro tipo de iniciativas, como ciclos de cinema ou workshops. Na Festa das Latas, que decorreu na última semana, a secção esteve a fazer ações de promoção no recinto. "Foi uma agradável surpresa, porque apercebemo-nos que muita gente conhece as linhas e a secção", aponta