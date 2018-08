Academia de Padel concilia desporto e petiscos

Rogério Matos Hoje às 15:21 Facebook

Twitter

Asas de frango ou chouriço assado com redução de moscatel, salada de rúcula com nozes, maçã e vinagrete de moscatel, arroz cremoso de tomate com pastel de bacalhau e moscatel ou uma bifana em pão de centeio com molho de moscatel são algumas das especialidades caseiras confecionadas pela empresa Moscatel de Setúbal Experience, na Academia de Padel de Setúbal.

Esta modalidade em rápida ascensão no país levou Bruno Ferreira, 43 anos, a avançar com um projeto de construção do equipamento num terreno da Câmara de Setúbal no Parque de Vanicelos. O gestor de profissão, e praticante de ténis desde os seis anos, idealizou um local onde se pudesse jogar padel, mas não só. "Quis um espaço de convívio junto aos campos de padel e encontrei na empresa Moscatel de Setúbal Experience o parceiro perfeito para explorar o café", explica.

Na inauguração, a 30 de junho, era expectável que grande parte dos consumidores no café fosse composta por acompanhantes e amigos de jogadores de padel, mas rapidamente se percebeu que a procura era muito mais alargada, adianta Paula Milho, responsável pelo Moscatel de Setúbal Experience, também presente na Praça do Bocage. "Começámos por ter apenas uma funcionária porque pensávamos que não iria ter grande procura no início, mas agora temos três, tal é a afluência", diz.

Todos os produtos são confecionados de forma caseira pelo marido e também sócio do espaço, o chef de cozinha Vasco Alves. "Tentamos que todos os produtos sejam saudáveis porque estamos num espaço dedicado à prática desportiva", salienta Paula Milho, apontando para a ausência de álcool na redução de moscatel presente na ementa e para o pão de centeio na bifana. Em breve, a Academia de Padel vai ter um ginásio dentro das instalações. "Esta será mais uma valência no espaço tanto para os praticantes de padel como para outros interessados"