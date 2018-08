Almada vista por uma marinheira

Rogério Matos 09 Maio 2018 às 15:42 Facebook

Laura Grilo tem 33 anos, é primeiro-sargento radarista da Marinha Portuguesa na Base do Alfeite, em Almada, cidade para onde se mudou com 18 anos, proveniente de Lisboa. Partilha a profissão com a paixão pelo atletismo e até já conquistou títulos pelo Clube de Praças de Almada. É apaixonada pela cidade e admira a capacidade para atrair cada vez mais turistas e dar as melhores condições de vida dos moradores.

"Só quando fui mãe é que comecei a procurar atividades culturais em Almada, e aí fiquei bastante surpreendida pela oferta que existe para as crianças, para as famílias, enfim, para todos". Laura Grilo tem 33 anos e é militar da Marinha há 15, quando saiu de Lisboa para Almada. Hoje, vê com grande agrado toda a transformação do concelho para acolher turistas e providenciar o melhor estilo de vida para as famílias residentes.

"A requalificação da zona ribeirinha de Cacilhas tornou-a um ponto turístico do concelho ao invés de um simples cais de atracagem com casas degradadas em seu redor, como era antes". Porém, nem tudo é perfeito: "A acessibilidade desde Cacilhas ao Museu Naval e elevador panorâmico é bastante perigosa e podia melhorar. Afinal, é um ponto que atrai muitas famílias ao espaço", diz Laura.

Quando saiu de Lisboa, com 18 anos, Laura sentiu o que considera que todos os jovens alfacinhas sentem ao sair da capital. "Quando me mudei para Almada, senti falta do ritmo frenético de Lisboa. A sul do Tejo a vida é bem mais calma, mas hoje não me vejo a sair daqui". Para além de marinheira, esta mãe de uma menina com dois anos dedica grande parte do tempo ao que verdadeiramente gosta: o atletismo.

Laura pertence ao Clube de Praças de Almada e já conquistou vários títulos amadores, o último dos quais na Corrida da Liberdade de Lisboa. Os treinos, ou grande parte deles, decorrem na Costa de Caparica, onde Laura encontra o seu ginásio com uma paisagem deslumbrante. "Almada sem Costa de Caparica não é Almada", confessa