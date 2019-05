Amantes das motos voltam às escolas do Vale do Sousa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:54 Facebook

Estabelecimentos de ensino do Vale do Sousa, construídos no início do século XX, estão a ser reconvertidos e, nalguns casos, transformaram-se em sedes de motoclubes. A ideia agrada a todos: antigos alunos e professores aplaudem a revitalização dos escolas e os motards agradecem a possibilidade de ter uma casa dinâmica.

As motos alinhadas em frente ao portão pelo qual passavam alunos e professores levantam as primeiras dúvidas, que se adensam logo que se entra numa escola primária construída entre a década de 20 e 30 do século passado. Também o rock e blues que ecoam pelo espaço em substituição do som estridente da campainha que marca o início e o fim das aulas deixam antever que o edifício ganhou função diferente. E a colocação de mesas de café onde antes estavam as típicas carteiras para duas crianças confirmam todas as suspeitas: a Escola da Gandra, em Guilhufe, Penafiel, é hoje a Casa do Motociclista.

A transformação foi concretizada em 2015, ano em que o Moto Clube do Vale do Sousa celebrou um contrato com a Câmara de Penafiel para ser o fiel depositário de um estabelecimento escolar histórico, mas que foi sendo ultrapassado pelo tempo e, por fim, desativado. O exemplo de Penafiel foi replicado em Rebordosa, cidade do concelho vizinho de Paredes, e ainda no igualmente próximo município de Lousada. Também nestas localidades do Vale do Sousa antigas escolas ganharam nova vida quando passaram a ser sedes de instituições que, com mais e melhor condições, conquistaram dinamismo extra. "Crescemos muito à custa da nova sede. Antes, tínhamos 130 sócios e agora estamos nos 297 associados", refere Simão Campos, líder do Moto Clube de Rebordosa.