Amor em forma de arte inspira t-shirts personalizadas

Jovem casal de Lisboa transportou para simples peças de roupa as mensagens mais expressivas que os clientes procuram em tatuagens. Criou um lettering próprio que utiliza nas camisolas com inscrições que traduzem sentimentos e emoções fortes.

Começou por curiosidade a praticar com amigos, mas rapidamente descobriu um talento único que, em pouco mais de sete anos, fez dele um dos mais reputados tatuadores nacionais. Aos 31 anos, João Gonçalves tem o seu ateliê - "Arte & Amor Tattoo" - na Avenida da Liberdade, em Lisboa, mas percorre o país a pedido dos clientes e é igualmente procurado por muitos estrangeiros em visita a Lisboa. O êxito levou-o a transportar as suas criações para duas linhas de t-shirts personalizadas, a última das quais lançada em maio.

Primeiro foi a linha "Yes I am", criada há cerca de três anos, em que cada pessoa escolhia aquilo que queria assumir publicamente, desde a profissão à orientação sexual. Em maio, com a ajuda da namorada, Vânia Antunes, lançou a atual coleção, já com o lettering criado de raiz por si. São quatro modelos, com outras tantas palavras à escolha, em que se exprimem sentimentos. Em português "Amor" e "Saudade", em inglês "Be brave" e "Good karma".

A escolha foi criteriosa. "As portuguesas porque são palavras que traduzem sentimentos muito fortes, as outras porque são muito procuradas em tattoo", explica ao JN Urbano.

Já tatuei um senhor de 78 anos

Em plena época de Natal, a procura das t-shirts tem sido crescente, o que revela o interesse do público por uma arte cada vez mais aceite e que cruza gerações. "Já tatuei um senhor de 78 anos", conta, esboçando um largo sorriso. Sobre a sua forma de trabalhar, destaca que o objetivo é "levar a tatuagem para patamares elevados, mas dentro da diversidade".

A verdade é que a procura chega de vários pontos. "Até dos Estados Unidos e de França já tivemos encomendas de t-shirts", conta Vânia Antunes, adiantando que os produtos estão à venda no Instagram (@arte_e_amor_tatto) e as encomendas são feitas através do endereço eletrónico "arteeamortattoo@gmail.com". "Temos três tamanhos, S, M e L, em preto e em branco e em cada uma o cliente pode optar por uma das quatro expressões", explica a jovem de 26 anos, natural de Guimarães, acrescentando que todas têm o preço unitário de 20 euros.

Nunca estou satisfeito e procuro sempre ir criando novas formas de arte

E se foi o amor que os inspirou nesta criação, a verdade é que o casal já pensa em avançar para novos projetos. "Nunca estou satisfeito e procuro sempre ir criando novas formas de arte", adianta João Gonçalves, acrescentando que no próximo ano deverá lançar a terceira linha de t-shirts personalizadas.

A crescente procura faz também com que cada vez seja mais requisitado no Norte para tatuar. "A ideia é alargar horizontes, ir ao encontro do público e não me limitar a Lisboa", conclui.