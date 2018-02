Apartamentos do antigo "O Comércio do Porto" já foram vendidos

Paulo Lourenço Hoje às 12:04 Facebook

Preços mais altos do imóvel situado na Avenida dos Aliados atingiram os 1,45 milhões de euros. Compradores são na maioria portugueses. Edifício emblemático da Baixa foi construído em 1930, com assinatura dos arquitetos Rogério de Azevedo e Baltazar de Castro

Está concluída a comercialização das habitações do Edifício Aliados 107, localizado no coração da Baixa do Porto. As obras de reabilitação deste imóvel histórico, antiga morada do edifício do jornal "O Comércio do Porto", arrancaram em 2016 e têm data prevista de conclusão para breve.

Destinado ao mercado de gama alta, o projeto é composto por 23 habitações de T1 a T4, já totalmente vendidas, sendo que a maior procura pertenceu aos compradores portugueses.

A comercialização, a cargo da Predibisa, consultora imobiliária especializada no Norte, e a JLL foi feita por valores de mercado que variaram entre 215 mil e 1.45 milhões de euros. As habitações agregam áreas de 53 m2 a 243 m2, tendo atraído essencialmente clientes nacionais e alguns estrangeiros, originários de vários países.

Construído em 1930, com assinatura dos arquitetos Rogério de Azevedo e Baltazar de Castro, o n.º 107 da Avenida dos Aliados é um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, com uma fachada imponente e uma escala marcante. O novo projeto, com autoria do arquiteto Arnaldo Brito, foi pensado para conservar os aspetos arquitetónicos originais, mas adapta o imóvel a condições únicas de conforto e de modernidade, conferindo-lhe um caráter cosmopolita.

"A procura residencial na Baixa do Porto tem sido constante e crescente, designadamente em edifícios com memória histórica e alvo de reabilitação", destacam os responsáveis pela comercialização.