Aplicação vai aproximar emigrantes poveiros

Ana Trocado Marques Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Um projeto de quatro jovens de Laundos, vencedor do Orçamento Participativo Jovem da Câmara da Póvoa de Varzim, vai criar uma app para smartphone, destinada a informar quem são os poveiros que vivem num raio de 200 quilómetros. A partir daí, há um leque de opções de ajuda.

A ideia é juntar os poveiros espalhados pelo Mundo. Saber quem está mais perto, combinar boleias, pedir ajuda para mudanças, anunciar reparações ou serviços de babysitting, dar informações sobre serviços e restaurantes. Será assim a app "E-Migra". O projeto de André Leite, Jorge Moreira, Vítor Claro e Joana Macedo venceu o Orçamento Participativo Jovem (OPJ) da Póvoa de Varzim. A aplicação para telemóveis estará pronta no final do ano.

É uma espécie de rede social ou, como André gosta de lhe chamar, "uma rede privada e utilitária".

Em agosto de 2018, os quatro amigos, todos atletas da Associação Cultural e Desportiva de S. Miguel de Laundos, decidiram abalançar-se no lançamento do jornal local "Os Lobos do Monte".

"A Associação já foi muito grande quando os emigrantes estavam cá. Perdemos essa massa crítica e o jornal surgiu com essa ideia de aproximar os nossos emigrantes. Em Laundos, 40 a 50% da população [de cerca de dois mil habitantes] está a trabalhar no estrangeiro e há, cada vez mais, jovens emigrados", explica Jorge Moreira.

O jornal mensal vai "de vento em polpa" e, agora, o grupo decidiu concorrer ao OPJ e "alargar o leque" a todo o concelho.

Portugal tem 2,3 milhões de emigrantes. Milhares são poveiros. Brasil, Inglaterra, França e Suíça são alguns dos destinos.

André é engenheiro mecânico, Jorge gestor de conta e designer, Joana é gestora da banca e Vítor Claro diretor de arte. Nenhum tem propriamente experiência na criação de software, mas isso não os assustou.

Chat, mobilidade e serviços

"O conceito é nosso, mas depois haverá uma equipa externa para codificar", afirma André. O jovem vai desvendando pormenores da nova app: "Após o registo, vai dizer-nos, por exemplo, quem são os poveiros que vivem num raio de 200 quilómetros, seja em França ou no Brasil, os pontos de interesse e os serviços locais. Terá um chat, uma secção de mobilidade - com voos, boleias, mudanças, etc. -, uma área de serviços - traduções, reparações, babysitting -, um espaço para vender, trocar ou doar coisas e informações sobre restaurantes, hamburguerias, bares e hotéis com vouchers e promoções".

"A ideia é facilitar a adaptação ao país. Se tiver algum conterrâneo na zona, pode tirar dúvidas, pedir sugestões, consultar serviços disponíveis", continua a explicar Jorge, acrescentando que a aplicação será "muito direcionada para público jovem", que está em estágios ou a estudar ao abrigo do programa Erasmus.