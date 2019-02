As 100 mil tulipas que fazem do Porto um jardim ao vivo e a cores

Paulo Lourenço Hoje às 12:12 Facebook

Tulipas por toda a parte, de diversas espécies e cores emprestam, por estes, dias um colorido único aos jardins e praças do Porto, perante o olhar de satisfação de quem passa e se delicia a contemplar e a fotografar esta espécie de flor que parece ter conquistado a Invicta.

Ao todo, são mais de 100 mil tulipas espalhadas por locais bem centrais da cidade, como os jardins do Passeio Alegre e da Praça Francisco Sá Carneiro, ou as floreiras da Rua do Infante, o jardim do parque de estacionamento da Trindade, ou a própria Praça da Trindade e as ruas de Gonçalo Cristóvão e de Sá da Bandeira, entre outros.

Segundo a Câmara do Porto, só na época 2018/2019, foram produzidas por bolbos no viveiro Municipal cerca de 100 mil tulipas de oito variedades e diversas cores (vários tons de rosa, vermelha, amarela, dourada). Alguns dos bolbos utilizados foram importados da Holanda e sofreram tratamento de frio na origem para melhor adaptação ao local definitivo, tendo já sido envasados no viveiro.

A verdade é que o colorido destas flores tão típicas de Amesterdão, a capital holandesa, confere ao Porto uma atratividade única, que leva milhares de pessoas a pararem para as contemplar e fotografar. As redes sociais estão aliás cheias de testemunhos de visitantes da cidade, que fazem questão de partilhar este cenário.

Esta é uma mostra das várias exposições de flores de caráter efémero que a Câmara Municipal do Porto tem vindo a recriar durante todo o ano, de acordo com a época e sazonalidade das espécies.