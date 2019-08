As casas de Portugal que vão para lá do luxo

Pedro Emanuel Santos Hoje às 12:12 Facebook

O ano de 2019 confirma um novo paradigma no imobiliário em Portugal. Proliferam os negócios astronómicos ligados a casas com condições acima da média. Lisboa, Porto e Algarve são as zonas do país que testemunham as movimentações mais milionárias.

Uma penthouse no centro de Lisboa vendida por 7,2 milhões de euros que se tornou o apartamento mais caro de sempre em Portugal. Um empreendimento na Foz com imóveis que chegam aos 2,6 milhões e são os mais valiosos do Porto. Dois exemplos de negócios recentes retratam a grande tendência deste ano no imobiliário: o mercado de ultraluxo.

Há cada vez mais transações a preços apenas disponíveis para bolsas muito acima da média e a previsão é que esta tendência não venha a abrandar a curto/médio prazo, segundo apontam especialistas. Porque este é um segmento com especificidades muito próprias, porque os compradores também são especiais, porque Portugal é um país com características únicas em matéria de clima, de segurança e de preços competitivos difíceis de igualar noutras paragens.