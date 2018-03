As tradições de Braga que não fecham a porta

Sandra Freitas Hoje às 12:21 Facebook

Câmara de Braga lançou o programa "Lojas com História"e vai classificar 46 estabelecimentos, entre os quais 15 centenários. Um dos objetivos é proteger os respetivos negócios das novas leis do arrendamento.

Têm uma relação identitária com a comunidade, provocam ajuntamento de pessoas e despertam a curiosidade dos turistas. Caminhar pelo centro histórico de Braga significa, literalmente, deparar-se a cada passo com lojas cheias de história, seja pela longevidade, seja pela autenticidade do que produzem. A Câmara está interessada em protegê-las das novas leis do arrendamento, dar-lhes visibilidade e benefícios fiscais, por isso, no âmbito do projeto "Lojas com História", propôs a classificação de 46 estabelecimentos, 15 dos quais centenários. Mas, ao todo, o especialista José Alberto Rio Fernandes identificou 125 lojas passíveis de integrarem esta lista de bens preciosos.

Um dos maiores tesouros está situado no Largo de São João de Souto e começou por conquistar um público vasto pela barriga. Chama-se "Frigideiras do Cantinho", um negócio de pastéis folhados com carne picada que tem 220 anos, mas que só desde 1968 está nas mãos da mesma família: o casal Avelino e Isaura Rocha, que conta, também, com a filha Helena e o genro Fernando Areias à frente da atividade. É este que tem dado a cara, ultimamente, pelo legado de uma casa que até virou museu e atrai milhares de visitantes. "Entre 1995 e 1997, a família tomou a decisão de ampliar instalações. Adquiriram o prédio ao lado e, durante a obra, foram descobertos achados da época romana, criando um novo advento das Frigideiras do Cantinho. Era uma pastelaria de renome [além das frigideiras, vendem outras iguarias], mas constituiu-se aqui um museu", conta Fernando Areias.

Os vestígios datam dos séculos III a V e, para os ver, basta olhar para o chão do estabelecimento, que é feito de vidro, propositadamente. Do chão para as vitrinas, a história de Braga mantém-se viva, neste caso, através de um bolo romano. Foi criado para celebrar o bimilenário da cidade, inspirado numa receita da autoria do gastrónomo do século I Apício. "Vamos mantendo a nossa tradição, procurando acompanhar os novos tempos. É uma luta diária", confessa Fernando. Poucos metros depois, na Rua de São Marcos, António Xavier da Silva espera-nos recostado numa das cadeiras da "Barbearia Vasconcelos", "com cerca de 110 anos", regozija-se. Não se conhece exatamente o ano de fundação, mas é certo que é outro marco centenário da cidade e sobrevive, entende o dono, graças "ao bom atendimento". "Convive-se muito com os clientes. Isto é uma autêntica família", assegura o barbeiro, que lidera esta casa desde 1970, depois de já ter passado por outro proprietário, para além do fundador António Vasconcellos.

Desde que chegou - na altura com mais quatro sócios -, nunca fez alterações ao espaço, porque percebeu que a antiguidade é, também, a alma do negócio. "Se eu fizesse obras, deixava de ser uma barbearia autêntica", considera, atestando que a originalidade do edificado desperta a atenção dos turistas, "Entram por aqui dentro para tirar fotos", conta, sorridente. São os visitantes estrangeiros que vão, também, alimentando a "Sapataria e Chapelaria Machado", na Rua de Souto. O negócio criado pelo avô de Camila Machado, há 86 anos, já não conserva os clientes de antigamente e adaptou-se aos novos tempos, mas não deixa de guardar histórias. "Dantes a casa vivia praticamente com clientes fiéis. Agora, foram desaparecendo. Estamos a falar de pessoas com 70, 80 ou 90 anos que vinham para aqui à tarde e isto funcionava quase como um café. Fumavam o cigarrito, falavam da pesca e da caça e acabavam por levar mais um chapeuzito. Depois pediam para apontar a despesa, para ir pagando. Temos um livro com as dívidas que ficaram", recorda Camila, que gere a loja com a mãe e uma prima. À frente do balcão está o marido, Manuel, que "tem a sensibilidade de perceber o que é mais apelativo" para contornar a concorrência. "Há 30 anos, havia duas casas que vendiam guarda-chuvas. Agora, qualquer pessoa vende isso", exemplifica.

Também os restaurantes se multiplicaram pela cidade, mas isso não abalou a histórica casa "Bem-Me-Quer", no Campo das Hortas. A gastronomia regional, com o bacalhau e o pudim abade de Priscos à cabeça, mantêm bem vivo este espaço, que nasceu pelas mãos da falecida sogra de José Dias, atualmente responsável pela cozinha. Está convencido que a classificação do restaurante, com 65 anos, se deve "ao valor gastronómico" que têm vindo a protagonizar ao longo de duas gerações, mas também à forma como se relacionam com os clientes. "Dizer que, em 1953, para ir buscar um dos produtos para a execução do bacalhau, a proprietária percorria 500 quilómetros só para ir, ou dizer que azeite é usado nos pratos são pormenores que a maioria dos comensais gosta de saber", relata José Dias. Os segredos da sua cozinha continuarão a marcar as gentes que chegam a Braga, assim como as peripécias da barbearia, o sabor das frigideiras e a qualidade dos chapéus da família Machado, entre tantos outros negócios históricos. A grande diferença é que, no imediato, "ficarão protegidos pela liberalidade da lei do arrendamento", atesta o vereador do Urbanismo, Miguel Bandeira, que, com o projeto "Lojas com História", perspetiva outros benefícios, entre os quais, fiscais. Braga segue-se assim a Porto e Lisboa, as outras cidades onde já existem programas idênticos de proteção às lojas com história.