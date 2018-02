Aveiro vista por uma personal trainer

João Paulo Costa Hoje às 12:23 Facebook

Fabiana Ferreira, 28 anos, nasceu em Albergaria e foi lá, no Campinho, que fez natação de competição durante meia dúzia de anos. Uma lesão afastou-a das corridas, mas não lhe tirou o vício do sangue. Terminou o curso de Desporto no Politécnico da Guarda, em 2012, e depois foi dar aulas na Piscina Municipal de Albergaria. Desde 2015 que trabalha no Knock-Out Health & Fitness Centers, um dos principais ginásios de Aveiro.

Fabiana Ferreira poderia ser um peixe. Pela ligação à água. Foi nadadora de competição durante vários anos pelo clube da sua terra, o Campinho, de Albergaria. E foi nessa altura, ainda pré-adolescente, que decidiu ser professora de desporto quando fosse grande. Desde 2015, está no Knock-Out Health & Fitness Centers, em Aveiro, onde é personal trainer (PT) e dá aulas de fitness, hidroginástica, pilates, body balance... Aveiro foi a cidade que escolheu e pela qual se apaixonou. Muito por causa da referida água e, também, pela agitação.

Não foi por acaso que escolheu o Rossio para morar, sítio mais central não há. Com vista para os canais e salinas e vizinha da Praça do Peixe, onde estão os bares que fazem a noite. "Adoro acordar e ver a ria, ouvir as gaivotas e cheirar aquela espécie de "maresia", da mesma forma que gosto de ter os bares à porta de casa, porque aprecio movimento", justifica. Uma "cidade plana" para pés que queiram visitar a cidade numa agradável caminhada, desde o Canal de S. Roque à Fonte Nova, ou fazer exercício, sempre ladeado pelos canais da ria, um quadro que só algumas cidades podem mostrar, frisa.

Se pudesse mexer na cidade que a acolheu, a PT punha mais ciclovias a mexer e fazia descansar o vento. No "menu da casa" não tocava, especialmente no marisco, e nos doces, do mais emblemático (ovos-moles) ao da última geração (tripa). É um "bom garfo", e até por isso acertou na profissão. "Se não fizesse tanto exercício todos os dias, não sei como seria...", atira, bem disposta.