Beatas já são a maior fonte de lixo mundial

Numa altura em que tanto se fala da ameaça dos plásticos, um estudo revela que, afinal, a maior fonte de poluição são mesmo as pontas de cigarros. A maior parte é atirada ao chão das cidades, onde se infiltra nas sarjetas e acaba nos oceanos. Em todo o Mundo, são atiradas para o chão 2,3 milhões de beatas por minuto. Por cá, foi aprovada legislação para combater esta prática.

Um estudo divulgado pela NBC News, com base no relatório da ONG (Organização não Governamental) Ocean Conservancy, indica que as beatas de cigarro representam 13% do lixo mundial. O mesmo documento leva à conclusão que este resíduo já ultrapassou o plástico na contaminação dos oceanos, sendo que a sua origem principal é comum: as cidades. Um alerta que vem ao encontro do projeto de lei do PAN aprovado há dias na Assembleia da República, que prevê a existência de cinzeiros em estabelecimentos e coimas elevadas para quem deitar beatas para o chão.

Na apresentação da proposta, o deputado do PAN, André Silva, revelou que em Portugal "estima-se que são atiradas para o chão cerca de 7000 beatas por minuto". A nível mundial, estes números atingem, porém, uma dimensão astronómica. Estima-se que 4,5 biliões de pontas de cigarro sejam descartadas indevidamente todos os anos, à média de 2,3 milhões por cada 60 segundos.