Beleza e rebeldia numa loja única no Porto

Ativista desde miúda, Tita Alvarez quis dar forma ao sonho. Assim nasceu La Rebelión, "a loja por amor" que, em Cedofeita, junta todo o mundo.

O espírito rebelde que a caracteriza "desde miúda" dizia-lhe que "tinha de fazer alguma coisa para fazer parar as pessoas". Faltava apenas a coragem para passar do sonho à realidade. Hoje, na loja La Rebelión, que Tita Alvarez abriu há três meses, a ativista conta como é ter um espaço onde "as figuras revolucionárias" que cresceu a admirar têm o merecido destaque. Contar o percurso dessas pessoas é o mote da La Rebelión, um espaço cheio de cor que não fica indiferente a quem passa na Rua de Cedofeita, no Porto.

Em pequena, ainda "antes de aprender a falar" era ao colo do avô que Tita marcava presença em muitas manifestações. E foi com o avô que aprendeu a valorizar "algumas coisas", como a "esperança" e a "vontade de mudar aquilo que não está bem". Também por isso Tita não hesita em dizer que "La Rebelión é uma loja por amor". Ali, há objetos para todos os gostos e todos contam uma história, a história de "alguém que lutou para mudar consciências".

Da política à música, passando pela arte e pela literatura, todos têm lugar na La Rebelión. E ali "os ilustres revolucionários" são homenageados "de muitas maneiras". Cada um dos ativistas representados na loja simboliza, também, um país e uma cultura, que Tita faz questão de levar para a loja. "Como a Frida Khalo, que é do México", explica a proprietária, completando que "há objetos relacionados com a Frida e outros, como peças de folclore mexicano, que dizem respeito à cultura do seu país". Tanto uns como outros agradam aos clientes, que cada vez mais "se interessam por outras culturas", completa.

No caso dos mais novos, "às vezes, porque acham piada a um livro, a um saco ou a uma t-shirt, ficam curiosos e com vontade de descobrir quem era aquela pessoa e o que fazia". Tita não tem dúvidas: "Poder contribuir para aumentar o conhecimento dos jovens é um grande motivo de orgulho". Entrar na La Rebelión é ficar a conhecer não só as histórias de quem lutou lá fora, como "o lado mais ativista de alguns portugueses, que nem toda a gente reconhece", explica Tita, adiantando que há objetos alusivos a Fernando Pessoa, Zeca Afonso e José Saramago. E ali estão, também, representados cientistas, como Galileu e Darwin que "foram grandes revolucionários", acrescenta.

Num espaço onde a música não pára de tocar, o seu lado ativista e revolucionário marca presença, com nomes como John Lennon e Bob Marley. Mas, falar de La Rebelión é falar, também, do apoio às minorias, como o movimento LGBTI. Três meses depois da abertura, Tita continua a fazer as honras da casa: La Rebelión é alegria e rebeldia".