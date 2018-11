Bloggers são os novos guias do conhecimento das cidades

Mónica Ferreira Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Relatos de viagens, fotos dos locais visitados e, sobretudo, muitas dicas sobre alojamentos, restaurantes ou pontos de interesse, são o mote para as publicações digitais, que cada vez mais são vistas como ferramentas de planeamento de férias. Em Portugal, há mais de meio milhão de seguidores

A comunidade de bloggers tem cada vez mais seguidores em Portugal. O fenómeno é apontado como um meio de promoção e afirmação das cidades, da sua cultura, tradições e história. As sugestões são variadas, assim como os públicos-alvo - solo travel, casais, ecoturismo, viagens em família ou com crianças, entre outros. Há uns dias, decorreu em Penafiel o primeiro encontro nacional destes autores de relatos de viagens. O JN Urbano foi tomar o pulso ao setor.

Um grupo de 100 bloggers do "#TravelBloggersPT", que reúne elementos de vários pontos do país, vai criar um site para concentrar os relatos das viagens realizadas. O objetivo deste projeto, que nasceu na rede social Facebook, passa por promover as cidades, relatando aos seus seguidores as experiências vividas e dando dicas e sugestões.

Desde história, a monumentos, gastronomia, usos e costumes, dentro e fora de Portugal, o leque de ofertas é variado. Constituído por pessoas de todo o país, o "#TravelBloggersPT" funciona como um local de troca de ideias, conhecimentos e criação de sinergias, com o objetivo de incentivar cada vez mais pessoas a viajar.

Através da hashtag #TravelBloggersPT, os utilizadores podem encontrar sugestões de viagens, desde alojamento e restaurantes a locais de interesse a visitar. Alguns ajudam ainda a organizar viagens económicas, outros a preparar férias com crianças. Há também os que procuram mostrar aquilo que é desconhecido nas cidades, mas que vale a pena visitar. Todos têm um denominador comum: a partilha de informação atualizada, mostrando o que há de melhor em cada local e dando a conhecer cada um deles ao mundo.

Cada vez trabalhamos mais porque temos um feedback bastante positivo

Em Penafiel, o grupo participou no I Encontro Nacional de Travel Bloggers Portugueses, uma iniciativa que serviu igualmente para mostrar aos mais de 500 mil seguidores de blogues em Portugal mais sobre a cidade penafidelense, desde a sua história, às tradições e gastronomia.

Além do blogue, todos os elementos do grupo "#TravelBloggersPT" partilham as experiências vividas nas redes sociais Facebook e Instagram. E o feedback tem sido motivador. "Cada vez trabalhamos mais porque temos um feedback bastante positivo", revela Ana Granjo, de Santo Tirso, mentora do blogue "Gato Vadio".

"Atualmente, vivemos numa sociedade cada vez mais digital e as pessoas deixaram de ir ver um roteiro em papel porque ao fim de um mês está desatualizado. E nós, com o blogue, conseguimos dar informação muito real e perceber quais são as mudanças em cada sítio. E é isso que as pessoas procuram hoje em dia", destaca, por seu turno, Marina Coelho, uma psicóloga de 31 anos, de Lisboa, que, juntamente com o namorado, criou há dois anos o blogue "Let's run away", um espaço onde dão a conhecer as viagens que fazem a dois, com dicas e sugestões sobre alojamento e habitação. "As pessoas dizem que somos ricos, que temos muitos dias de férias. Mas no nosso blogue conseguimos mostrar que fazemos viagens baratas, nos 22 dias de férias que temos por ano", acrescenta.

Assegurar informação fidedigna

Sandrina Ferreira e Tiago Ferreira, de Gondomar são os autores do blogue "The wise travellers". Neste caso, o projeto não passa só por sugestões, mas também pela consciencialização para o ecoturismo, difundindo uma mensagem de preservação da Natureza. "As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o ambiente e com questões associadas aos animais e acho que também temos responsabilidade nisso", diz Sandrina Ferreira.

Samanta Duarte, de Faro, criou o blogue "Onde andam os Duarte" há dois anos para partilhar com o filho de quatro anos as viagens que realiza. "Cada vez mais as pessoas viajam com crianças", observa, salientando a importância de "partilhar informação fidedigna"