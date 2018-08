Bolhão fecha portas a 104 anos de História

Alfredo Teixeira 02 Maio 2018 às 11:25 Facebook

O Bolhão fechou. E o mercado temporário abre esta quarta-feira. Durante dois anos, aquele que é um dos ex-líbris do Porto vai estar em obras. Na hora de partida do mercado centenário para uma zona subterrânea de um centro comercial, os 55 comerciantes resistentes mantêm a vontade de voltar para o espaço onde sempre trabalharam, muitos deles, desde crianças. O momento é de esperança, mas também de incertezas.

A alma do Mercado do Bolhão, inaugurado no Porto em 1914 num imponente estilo neoclássico, são os comerciantes. As vendedeiras de produtos frescos, da couve e da penca, do tomate, do nabo de São Come, dos grelos fresquinhos e das tranças de alho e de cebola. As peixeiras e as floristas, as padeiras e os homens do talho. Frutas de todas as cores e feitios. Queijos e enchidos. Petiscos e vinhos de mesa e do Porto.

No passado sábado, as portas do mercado tal e qual o conhecíamos fecharam definitivamente, 104 anos depois da inauguração oficial. Correram lágrimas, selaram-se abraços. As imponentes portas metálicas bateram pouco depois do almoço. Para alguns dos lojistas é um até já. Para outros é um até sempre. Durante dois anos, farão negócio num mercado temporário situado no Centro Comercial La Vie. Não muito longe de "casa". Abre esta quarta-feira, na presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Regressando às origens: "Nesse tempo, não havia supermercados...este era o grande hipermercado do Porto. Aqui encontrava-se de tudo e vendia-se muito bem!", recorda Cindinha, do alto dos seus 83 anos e que continua de pedra e cal a vender animais vivos. Galinhas, perus, faisões, ovos, pombos, entre outros. Foi ela quem vendeu os primeiros pavões para os jardins do Palácio de Cristal.

Nesses tempos áureos, o Bolhão chegou a ter 400 pessoas a trabalhar diariamente e a chamar centenas de fregueses, pois, se no interior a oferta de produtos alimentares era grande, as fachadas exteriores "tinham de tudo e do melhor": lojas com outro tipo de produtos, como vestuário, cafetaria, perfumarias, tecidos, ourivesaria, relojoaria e sapatarias.

"O ambiente que se vivia aqui era muito bom, mas também de muito trabalho e sacrifícios", confessa Cindinha, que herdou a banca da mãe, já muito antiga no Bolhão. Poucos dias depois de nascer, Cindinha já estava no Bolhão, num cesto de palha, não muito longe dos galos e perus. Depois de "ir à escola" passou a ajudar a mãe. Vinha todos os dias, de madrugada, com os cestos à cabeça, cheios de animais, da Maia, onde moravam, até ao Bolhão.

Maria Fernanda, amiga, com 80 anos, recorda esses tempos. Fazia o mesmo, transportando carga de animais na cabeça, ainda criança, do Bolhão até ao tasco que a mãe tinha na zona das Antas. Cindinha vai para o La Vie, mas não voltará a vender animais vivos. Nem quando voltar para o Bolhão. A legislação não o permitirá por questões de segurança alimentar.

Os sacrifícios e as muitas alegrias

As histórias do Bolhão são, assim, de sacrifícios, mas também de alegrias. Amélia Babo, de 60 anos e com 35 de mercado, mantém sempre a boa disposição. Vende pão do mais tradicional, do que tem as mais estranhas formas e que por esta altura é a delícia das máquinas fotográficas dos turistas. Tal como Cindinha, considera que o mercado precisa de obras e que, quando voltar, terá "melhores condições". Embora haja muita procura por parte dos estrageiros, são os portugueses que ainda mais compram no seu pavilhão. O pão "é cozido fora, mas em forno a lenha". Os turistas preferem os tomatinhos de São Gonçalo de Amarante (pão em forma fálica coberto com calda de açúcar) ou a "regueifa marota" (da mesma forma, mas em tamanho gigante). "Esta é a medida à moda do Porto, são cinco estelas!", diz Amélia, rindo da marotice.

De repente, passa com a carrela de transportar produtos empurrada por Ditermando Machado Morais. Pelo mercado faz recados aos comerciantes, sobretudo à D. Sara, peixeira, levando-lhe a mercadoria para "os comes e bebes". Tem 60 anos e ainda não sabe como será a sua vida no centro comercial La Vie. "Quero voltar e ver isto melhor", diz, num desejo igual aos restantes funcionários do Bolhão, como é o caso de Natalina Matos.

Tem 70 anos e garante que ninguém "faz (amanhar) o peixe" como ela. Uma turista asiática, que espera enquanto ela arranja uns carapaus, confirma. Sempre que vem a Portugal e ao Porto é ali que compra. Foi Natalina, com um elemento do PAN (partido Pessoas-Animais-Natureza), que lançou a campanha de adoção dos 15 gatos que viviam no Bolhão. "Foram todos!". As últimas a encontrar uma casa foram a Francisca e a Maria. "Foram adotadas por umas freiras de Paços de Ferreira".

O Bolhão continua a ser "uma família", mas já foi "uma família maior". Chegou a ter 400 pessoas. Nos últimos anos, restavam pouco mais de 100 comerciantes no interior e, com a indefinição e de muitos processos de renovação adiados, alguns foram desistindo. Com o atual projeto eram 74, incluindo 61 vendedores, quatro restaurantes, um amolador e oito carrejões. Entretanto, surgiram novas baixas e para o La Vie vão apenas 55. Durante as obras, vão suspender a atividade 11 comerciantes do exterior do Bolhão e cessam negócio 40 lojistas (26 do interior e 14 do exterior), mas nada está perdido, pois outros 100 manifestaram vontade de regressar após a intervenção.

A minha mãe trouxe-me para aqui. Anos a fio nisto"

Marília Brandão é uma das que não vão voltar. Foi com uma "imensa emoção" que esta semana se despediu das pessoas com quem viveu ao longo de sete décadas. Tem 76 anos, mas há 66 anos que vende frangos e coelhos no Bolhão. "Fazia-se o exame da quarta classe e já está. A minha mãe trouxe-me para aqui. Anos a fio nisto!", diz, com sorriso largo e uma enorme e cuidada cabeleira grisalha.

"Gostava de voltar, mas tenho de ser realista. Quando dizem que a obra vai demorar dois anos, a gente sabe como é. Vai demorar mais e eu nessa altura já terei 80 anos. É altura de descansar. Venho depois aqui matar saudades", acrescenta. "Isto está velho. Não devia ser o nosso Bolhão. As obras já deviam ter sido feitas há mais tempo", remata Maria Emília Santos, outra vendedora.

O restauro do Mercado do Bolhão foi adjudicado por 22,4 milhões de euros ao agrupamento Alberto Couto Alves, SA, e Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA. Os comerciantes dizem ter "todo o apoio da Câmara neste processo" e a mudança será acompanhada de uma "forte campanha de comunicação e marketing" para ajudar a referenciar o novo local que dispõe de "modernas instalações".