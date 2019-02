Casas de banho públicas em vias de extinção

Pedro Emanuel Santos Hoje às 12:02 Facebook

Com as principais cidades europeias a enfrentarem vagas cada vez mais poderosas de turismo, encontrar um WC na via pública é tarefa que se afigura delicada. A tendência tem ditado o progressivo desaparecimento destes espaços comuns. Inclusivamente em Portugal.

O crescimento global do turismo nas principais cidades coincidiu no tempo com um fenómeno transversal a praticamente todos os grandes centros urbanos: o da drástica redução no número de casas de banho públicas. Muita massa de pessoas para tão poucas opções em hora de maior aperto é tendência que, aparentemente, não tem retorno visível em toda a Europa. Portugal não escapa.

Se nas grandes urbes europeias, sobretudo em Londres e Paris, tal evidência tem colocado problemas aflitivos, por cá a realidade não atingiu escalada tão preocupante. Mas para lá ameaça caminhar. O caso do Porto é paradigmático. A cidade é servida atualmente por um total de 21 WC públicos, segundo contabilidade revelada no próprio site da Câmara, a qual engloba sanitários, balneários públicos e lavandarias. Todos têm casa de banho, nem todos servem somente para o efeito, portanto.