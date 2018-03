Cervejeira nasceu de brincadeira de miúdos

Ana Correia Costa Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Foi aos 14 anos que Pedro Sousa se aventurou pela primeira vez na empreitada do fabrico caseiro de cerveja, juntamente com o irmão, Hugo. Os dois fizeram "várias experiências" em casa, em S. Romão do Coronado, Trofa, ainda que sem sucesso e para "terror dos pais". Hoje, aos 36 anos, é reconhecido como mestre cervejeiro.

Pedro recorda num riso as "brincadeiras" da dupla de "curiosos" que haveriam de ser o embrião de um projeto que lançou em 2013: a cervejeira Post Scriptum.

Pedro Sousa, que continuou "sempre com aquele vício de experimentar", jamais desistiu de continuar a tentar, até que, após várias experiências falhadas, consegue, já à entrada do novo milénio, produzir aquilo que "começa a parecer e a saber a cerveja". Era a primeira grande vitória.

Seguiu-se depois a criação da cerveja Sovina, e há cinco anos Pedro entregou-se de corpo e alma ao desenvolvimento da sua própria cervejeira artesanal, que fundou em setembro de 2013 em Alvarelhos, Trofa, após ter equacionado montar a fábrica em Chaves devido aos apoios aí concedidos.

No início de 2015 sai para o mercado o resultado de "muita resiliência e persistência": as primeiras cervejas produzidas pela Post Scriptum Brewery prontas a servir. Hoje, o cervejeiro da Trofa orgulha-se de ver "crescer todos os meses" o negócio que ergueu sozinho. Já começou a exportar no ano passado - para França, Bélgica e Holanda -, e agora prepara a entrada no Brasil. "E estou com um namoro muito difícil com a Rússia", revelaria ainda, explicando o fenómeno com o rótulo de uma Imperial Stout em que o cosmonauta russo Yuri Gagarin surge retratado na forma de um crânio.

Por cá, Pedro Sousa vai registando o sucesso das diversas variedades das duas marcas da casa - Ora et Labora (inspirada no lema da Ordem Beneditina) e By Pedro Sousa (marca de autor) - e continua a criar novos sabores. Para marcas nacionais e internacionais. Como as cervejas de algas, mel, medronho ou cogumelos, que está a desenvolver para uma marca portuguesa.

Concertos mensais

A par de tudo isto, o cervejeiro criou, com a ajuda de amigos, um espaço de prova na parte de trás da fábrica. Funciona ao sábado à tarde e aí também se faz uma festa por mês com uma banda convidada.