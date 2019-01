Cidades do Mundo mascaradas contra uma poluição imparável

Paulo Lourenço Hoje às 15:56 Facebook

O preocupante aumento das emissões poluentes em várias cidades mundiais, nomeadamente em países asiáticos, está a criar uma nova "moda" na aparência dos transeuntes: as máscaras de proteção.

As máscaras de proteção, cujas formas e estilos se vão multiplicando, sobretudo na China, onde tudo é produzido em grande escala e a poluição bate recordes, ano após ano.

A procura é tanta naquele gigante asiático, que até as passarelas já refletem a preocupação com a poluição. As máscaras são consideradas itens de estilo, com algumas estrelas locais do mundo da moda a desfilaram com este adereço, hoje uma peça fundamental na vida dos chineses.

As principais exigências dos consumidores é que sejam confortáveis e eficientes. Os estilos são muitos: além das brancas, básicas, as máscaras estão disponíveis em cores cítricas, em estampas diversas, em tecidos nobres e existem até modelos cravejados com cristais.

O problema da poluição do ar afeta grandes cidades mundiais, com Nova Deli (Índia) a liderar o top 10. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de sete milhões de pessoas morrem por ano por via da exposição a partículas finas do ar poluído.