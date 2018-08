Cinema noturno ao ar livre volta a animar Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 10:41 Facebook

"É bom para nós e para os miúdos. Deviam fazer isto mais vezes", diz Teresa Miranda, que acaba de estender a manta. Um balde de pipocas a meio, ela, uma amiga e as três filhas esticam-se no chão. Estão prontas para a sessão de cinema ao ar livre que, durante o mês de agosto, acontece uma vez por semana, no Parque João Paulo II, nas Caxinas, Vila do Conde.

Teresa Miranda mora ali, a 100 metros do parque. O ano passado foi às quatro sessões, que transformaram, pela primeira vez, o relvado do Parque João Paulo II num anfiteatro da sétima arte. Este ano, tenciona repetir. "É ao ar livre, é gratuito e, em termos de qualidade, não fica nada atrás de uma sala de cinema convencional", garante.

"É um excelente programa para fazer em família e, como ele gosta muito dos Vingadores, viemos ver", explica Francisco Calçada. O funcionário do Parlamento Europeu de 37 anos tem família em Vila do Conde e passa, por estes dias, férias na cidade. É uma estreia nas sessões de "Cinema ao ar livre". Ouviu falar, achou interessante. O filho é fã dos Vingadores e isso ajudou à decisão. A noite não era das mais convidativas e o vento soprava fresquinho, mas, "com mais um casaco, tudo se resolve" e o cenário era "excelente".

Carla Cunha trouxe os três filhos e dois amigos. "É uma maneira de a gente sair um bocadinho de casa e não andar só para trás e para a frente no Passeio Alegre", diz a funcionária do MADI (Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual). Mora ali perto, mas nunca tinha ido ao "Cinema ao ar livre". Este ano, não quis faltar.

O "Cinema ao ar livre" no parque das Caxinas começou em 2017. Quatro sessões, uma vez por semana. O cinema sob as estrelas foi um sucesso. Este ano, a Câmara decidiu repetir. É durante todo o mês de agosto, sempre às terças-feiras, às 21.30 horas.

E para que nada falte, à entrada do recinto, há um vendedor de pipocas para que a experiência de cinema seja completa. Há cadeiras, mas muitos preferem levar mantinhas de casa e esticar-se no chão. A entrada é livre