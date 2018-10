Pedro Emanuel Santos Hoje às 19:19 Facebook

Nasceu em Viseu mas não demorou a conquistar território até chegar a cerca de 100 cidades espalhadas pelas mais diversas paragens internacionais. Chama-se Tomi World e é uma startup com caminho feito e novos destinos ainda por explorar.

O Tomi é instrumento interativo com o qual, muito provavelmente, o leitor já se cruzou. E o que é, exatamente? José Agostinho, CEO da empresa, apresenta-o: "Trata-se de um equipamento de informação urbana, criado para servir e interagir com a população. Disponibiliza informação e serviços oportunos, relevantes e atualizados, acessíveis a todos e usando um critério de proximidade."

Ou seja, quem consultar um Tomi tem acesso a informações sobre, por exemplo, pontos turísticos, culturais, comércio local ou serviços públicos.

Aos poucos, ao longo dos seis anos de atividade o Tomi foi galgando fronteiras até chegar à América do Sul. É um sucesso no Brasil e, mais recentemente, aterrou em Santiago, capital do Chile, também na América do Sul. No total, contabilizadas também as localizações em Portugal, é possível encontrar estes modernos placards informativos em mais de 100 cidades.

"A nossa ideia foi criar um negócio global. Estamos satisfeitos com que conquistámos até agora, embora pretendamos chegar a mais países ainda", confessa José Agostinho. "Queremos ter um papel fundamental na dinâmica das smart cities", acrescenta.

O facto de a empresa ser originária de Viseu não foi entrave para que se expandisse. Antes uma espécie de sinal de que "é possível ter sucesso a partir do interior do país" sem deslocalizar serviços para as mais industriais zonas de Lisboa ou do Porto.

"Sinceramente, não faz qualquer diferença. Não sinto que saiamos prejudicados por estarmos em Viseu", adianta.

O original conceito do Tomi valeu à Tomi World reconhecimento internacional, traduzido na obtenção de vários prémios. O último foi conquistado no passado dia 1, em Londres (Inglaterra), foi atribuído pela World"s Smart City Organization e surgiu depois de mais uma melhoria nos serviços disponibilizados pelo equipamento: o acesso a senhas virtuais de atendimento na Loja do Cidadão. O objetivo é minimizar tempos de espera e avisar os utentes de quando poderão ter disponível em tempo útil os serviços que desejam. "Trazemos mais oferta para a rua e tornamos os serviços públicos mais próximos dos cidadãos. Estamos também a trabalhar em outras funcionalidades para tornar as cidades mais inteligentes", conclui José Agostinho