Dos Clérigos dá para ver duas cidades

Célia Soares Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Quando cai a noite, a azáfama dá lugar ao sossego. E, do alto do ex-líbris do Porto, observa-se, com a calma e tranquilidade necessárias, o brilho da Invicta. Do Palácio de Cristal ao rio Douro, tudo parece diferente. É o "Clérigos by Night", que dá a conhecer a outra vida do monumento.

Vêm dos quatro cantos do Mundo e não se deixam intimidar pelos 197 degraus do monumento. São muitos e podem ser ainda mais. Porque, para quem começar a subida a partir da igreja, são 225 as escadas até ao cimo. A vista, sabe-se, é deslumbrante. E todos acreditam que, uma vez lá em cima, o esforço será compensado. Mas é preciso esperar. Por vezes, muito tempo. E à espera segue-se, principalmente durante os dias mais solarengos, uma difícil missão: chegar ao topo sem atropelos. Com tantos visitantes, a escadaria torna-se labiríntica. E é preciso destreza para a subir. Pelo caminho, trocam-se comentários. E há mesmo quem acabe a partilhar algumas regras de trânsito: "Se está a subir, força! Tem prioridade", diz, com um sorriso, um dos turistas prestes a terminar a escalada.

Dos milhares que chegam ao Porto e visitam os Clérigos, muitos prometem voltar. E, por estes dias, há quem leve na bagagem, além desse, outro desejo: voltar à Torre, depois do pôr-do-sol. Para isso, apenas terão que fazer coincidir a viagem com uma das edições do "Clérigos by Night". A iniciativa que mostra a portugueses e estrangeiros a outra vida da Torre. Sem filas. E com o Douro, ao fundo, iluminado. Das 19 às 23 horas, todos são convidados a conhecer um Porto de luz. Com uma tranquilidade que contrasta com os longos tempos de espera das visitas diurnas.

Dos mais novos aos mais velhos, portugueses ou estrangeiros, todos elogiam a paisagem.

Quando o céu está limpo, não falta quem aproveite para fotografar a Invicta. E, mesmo durante a manhã, é preciso esperar, às vezes, 45 minutos. Aos turistas, juntam-se as escolas que escolheram, este ano, o mês de março para levar os alunos a conhecer o monumento. Dos mais novos aos mais velhos, portugueses ou estrangeiros, todos elogiam a paisagem.

Numa tarde em que se misturam sotaques de todo o Mundo, Carmo Azedo, 62 anos, e Rogério Azedo, 65 anos, são uma exceção. O casal vive e trabalha em Setúbal e adora o Porto. Por isso, "não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez" que subiram à Torre. Quem o garante é Carmo, que, de sorriso no rosto, se assume como uma "grande fã" da cidade e "da sua gente".

De Londres, chegou, esta semana, Mark Hosker, 46 anos. A visitar o Porto pela primeira vez, já sabe o que não pode perder: "Tenho que ir às caves comprar vinho do Porto", revela, enquanto tira fotografias. Depois disso, ruma a norte. Os amigos estão em Braga e, como essa é "de certeza, outra cidade muito bonita", não pode deixar de a visitar.

Ainda Mark apreciava a vista, quando se aproximou um casal canadiano. Em inglês, pedem permissão para passar. Eles e todos os outros. Porque, com o corrupio de gente, o espaço torna-se, à tarde, consideravelmente pequeno. Apaixonados por Portugal, Deb Seaward, 61 anos, e Ken Seaward, 63 anos, já visitaram várias cidades: Lisboa, Peniche, Nazaré e algumas algarvias. Mas ainda não tinham ido à Torre dos Clérigos. Une-os o gosto pelo país e a paixão pelo desporto. Por isso, os degraus não são, para eles, um problema. Lá em cima, tentam reconhecer os edifícios que a vista consegue alcançar. E pedem ajuda. "O que é aquele que tem uma forma circular?", questiona Deb, apontando com o indicador. A resposta chega em Português. E nem a pronúncia impede a canadiana de perceber imediatamente do que se trata. "Já sei, já sei... É o Palácio de Cristal, aquele que tem uns jardins muito bonitos", atira, acrescentando que aquele será o próximo destino da caminhada.

qui no Porto há muitos edifícios com arquitetura antiga e com muita história

Quando os grupos são grandes, o melhor é dividirem-se. Tal como Fusae e Takashi Morita, ambos de 69 anos. Integram um grupo de 33 japoneses que tem como destino Santiago de Compostela. Mas, antes disso, visitam o Porto. E é do alto dos Clérigos que, com um sol que já lembra a primavera, apreciam o Centro Histórico. "Aqui [no Porto] há muitos edifícios com arquitetura antiga e com muita história", afirma Takashi, apontando para a Estação de S. Bento. A par da luz da cidade, "a conservação desses edifícios" é precisamente o que mais agrada ao casal japonês. "Lá [no Japão], as coisas mais antigas são destruídas. Mas, no Porto não. Há muitos monumentos antigos e são todos magníficos", completa Fusae.

Num dia normal, a subida à Torre terminaria às 19 horas. Mas está a decorrer, até ao próximo domingo, mais uma edição do "Clérigos By Night". Por isso, as 19 horas marcam apenas o início de mais vistas. E muitos são os portuenses que, tendo já apreciado a vista durante o dia, querem voltar à noite. Alguns, aproveitam e trazem os amigos. Vânia Barros, 29 anos, e Fernando Barros, 32 anos, são disso exemplo. Lá em cima, tornam-se anfitriões da cidade e mostram aos amigos franceses, Reulland Pierre, Pauline Quintad e Camielle Auriol, o que mais apreciam. Os jovens não têm dúvidas: "O Porto é, de facto, uma cidade muito bonita", observam. Uma cidade "luminosa" que até consegue convencer um dos jovens a ultrapassar os seus medos. A 76 metros de altura, Quintin confessa: "Tenho vertigens". Os amigos sorriem e apressam-se a elogiar "a atitude corajosa" do colega. E nem o vento os impede de ficar à conversa. A Torre parece, aliás, o cenário ideal para passar parte do serão. Por isso, conversam sobre o Porto e comentam um pouco de tudo, da arquitetura à gastronomia.

Do outro lado do Douro,os nomes das caves, devidamente iluminados, saltam à vista

Numa noite calma, é preciso esperar até que novos visitantes cheguem ao topo do monumento. Alguns minutos depois, surge Corey Colliem, 49 anos, que depressa reconhece algumas das construções que observa. "Já estivemos ali", indica, apontando para a Sé. O norte-americano acabou de chegar ao Porto, com a mulher, Judi, 55 anos, e a filha, Katie, 26. E muitos são os sítios que ainda não conhecem. Mas, "aquela luz" não engana. "Ali, ao fundo, é a Catedral", que visitaram assim que chegaram à cidade. Na outra margem do rio Douro, ficam as Caves do Vinho do Porto, que Corey faz questão de visitar. Até porque, quando há alguns anos se mudou, com a família, para a Alemanha, Corey ficou a conhecer "o famoso" vinho do Porto. "O meu chefe já me deu a provar um bom vinho do Porto", conta o norte-americano, acrescentando que tem "mesmo de comprar". Mesmo à noite, os nomes das caves saltam à vista, devidamente iluminados. E, ao aperceber-se que existem "tantas hipóteses", Judi deixa um aviso: "Vai ser difícil é escolher".

Entretanto, Katie se demora a tentar identificar outros edifícios. A luz dá uma ajuda. E é com surpresa que descobre o Centro Português de Fotografia, ali a poucos metros dos Clérigos. Um edifício cheio de história - foi, durante décadas, a antiga Cadeia da Relação - que também despertou a curiosidade dos pais. A família já tinha "passado por lá durante o dia", quando pretendiam subir à Torre. "Mas, estava muita gente". Tanta, que acabaram por desistir. E foi "por acaso" que voltaram à noite. "Reparei que estava aberta e decidi entrar", revela Corey Colliem.

De frente para a forte luz do sol ou com os candeeiros a iluminarem a cidade, nem sempre as fotografias conseguem ser fiéis à beleza da Invicta. Mas o mais importante é estar lá. E desfrutar de um momento sempre único, por mais vezes que se subam os 197 degraus.