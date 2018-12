É através deles que o Pai Natal envia cartas às crianças

Salomé Filipe Hoje às 19:25 Facebook

Uma empresa de marketing de Aveiro vende missivas personalizáveis, para que os mais novos acreditem que o "velhinho barbudo" lhes escreveu.

O Pai Natal está habituado a receber cartas de crianças de todo o Mundo. Mas não há muitas memórias de que alguma vez tenha respondido. Até agora. A Marketing Lovers, uma empresa especializada em marketing, sedeada em Aveiro, criou uma marca que pretende fazer os mais novos sonhar que receberam uma resposta do velhinho de barbas brancas: a Envelope Mágico. Através dela, a "Carta do Pai Natal" pode ser comprada online, pelos adultos, e, três ou quatro dias depois, está na casa das crianças destinatárias, muitas delas que recebem, assim, pela primeira vez, um envelope no correio com o seu nome inscrito. Ao mesmo tempo, uma causa social é apoiada.

"Primeiro, tivemos a ideia com uma perspetiva comercial. Não é um conceito novo, já existe nos Estados Unidos. E há outra empresa em Portugal a fazer uma coisa parecida, mas não desta forma, porque nós temos disponíveis seis modelos de cartas, cada um com 14 pontos personalizáveis", explica Marcos Ribeiro, que fundou a Marketing Lovers, em 2016. A carta custa 10,97 euros e pode ir acompanhada por um "Certificado de Bom Comportamento", mediante custo acrescido. Através dela, o Pai Natal revela às crianças que sabe o que elas pediram, frisando que não se vai esquecer, numa linguagem simples e divertida.

O propósito é dar a entender às crianças que o Pai Natal efetivamente a conhece

Procurada, habitualmente, para resolver problemas de clientes através do marketing e da comunicação, principalmente numa vertente mais digital, a Marketing Lovers saiu da sua zona de conforto. "Investimos em tecnologia e, à medida que o cliente vai personalizando a carta, a mesma aparece, em tempo real, com os dados da criança", adianta Marcos. "O propósito é dar a entender às crianças que o Pai Natal efetivamente a conhece".

É o primeiro ano que a "Carta do Pai Natal" está à venda. E, até agora, já foram encomendadas "cerca de 300". Um número que Marcos ainda considera "pequeno", mas que mesmo assim o enche de orgulho. "No futuro, a ideia é que isto seja gratuito para os consumidores, através do apoio de várias empresas. É o meu sonho", diz.

E se Natal é sinónimo de solidariedade, a empresa não deixou o espírito de fora. "O Sorriso da Mafalda", que apoia uma menina com uma doença rara, a "Make a Wish", responsável por concretizar sonhos de crianças portadoras de doenças graves, a "Aconchego", que tem um centro de acolhimento temporário, e o "Cabelos Mágicos", que faz cabeleiras de fantasia para crianças doentes, são os projetos eleitos pela Marketing Lovers para receberem 10% das vendas das cartas.