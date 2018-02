Em Guimarães até fora das horas de ponta há filas

Delfim Machado Hoje às 12:01 Facebook

Três das quatro entradas e saídas da cidade de Guimarães estão identificadas pela Câmara e condutores como os pontos negros do trânsito vimaranense.

Ainda que nas horas de ponta a probabilidade de apanhar congestionamento rodoviário seja maior, não é preciso procurar muito para encontrar fila fora dos horários mais utilizados. Isso mesmo revela o estudo elaborado pela INRIX. É que das três cidades portuguesas que lideram a lista, Guimarães é a que tem a menor diferença percentual entre aquilo que é o trânsito nas horas de ponta e fora delas. Ou seja, a probabilidade de se apanhar trânsito ao início da manhã ou ao fim do dia é quase a mesma que nas restantes horas.

Miguel Mota é comercial de produtos de bricolage destinados a uma cadeia de hipermercados. Habitualmente faz a zona de Trás-os-Montes mas trabalha em Guimarães pelo menos uma vez por mês. "Costumo andar noutras cidades do Norte e pior que este trânsito só mesmo o Porto, mas claro que depende sempre das horas no Porto, aqui não varia tanto", adianta o condutor, enquanto espera na Estrada Nacional 105.

Aquela estrada é um dos pontos de maior trânsito do concelho, pois é por ali que se vai para as vilas de Lordelo e Moreira de Cónegos ou para os concelhos de Vizela e Santo Tirso. A Câmara de Guimarães já tem um projeto para requalificar a via desde Urgezes até Lordelo, numa obra que passa por seis freguesias onde o trânsito é mais lento.

Outro dos pontos negros é a Estrada Nacional 101 que liga a Cidade-Berço ao Norte do concelho vimaranense, nomeadamente às vilas de Caldas das Taipas e Ponte. Esta estrada é a única alternativa que não é paga para as deslocações entre Braga e Guimarães, o que motiva largas filas de trânsito na conhecida reta de Toriz.

A grande aposta da Câmara para diminuir o trânsito na EN101 é a via de ligação ao Avepark e freguesias do Nordeste concelhio, numa obra orçada em 18,4 milhões de euros, três milhões por quilómetro, que está em fase de aprovação de projeto. No mesmo documento da via do Avepark está previsto o desnivelamento do nó da freguesia de Silvares para diminuir o trânsito na saída e entrada para a A11, outro dos pontos negros do trânsito em Guimarães. Ali, seja a que horas for, "é garantido apanhar trânsito", adianta Conceição Rodrigues enquanto espera no semáforo.

De fora do congestionamento está o acesso proveniente de Fafe e Felgueiras, servido por uma circular urbana em formato de via rápida.