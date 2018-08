Ex-futebolista cria marca de roupa clássica

Alexandra Lopes 30 Maio 2018 às 15:13 Facebook

Artur Santos foi jogador de futebol mas os salários em atraso levaram-no até um emprego numa empresa de componentes eletrónicos. A par deste trabalho, desenvolveu uma marca onde reinventa o vestuário clássico para homem.

À primeira vista as três atividades nada têm a ver umas com as outras mas Artur explica que, "dentro do balneário, há sempre uma certa competição ao nível da imagem".

E ele mesmo, que sempre gostou do vestuário clássico, também andou pelos balneários. Aliás, essa paixão não passa despercebida, tal é o arrojo da sua imagem. Juntou a paixão à formação em consultoria de moda e criou recentemente a Art´Sartorial, uma marca que projeta e cria peças únicas de vestuário clássico à medida e para as necessidades de cada um. Até porque, Artur faz parte do movimento Portuguese Dandys.

Fatos, camisas, coletes, casacos, calças, e até sapatos e acessórios feitos artesanalmente são possibilidades que a Art´Sartorial disponibiliza a cada um, sendo que o atendimento é feito por marcação.

A Art´Sartorial faz toda uma consultoria de imagem e auxilia o cliente a definir a peça que pretende, os tecidos e as cores de acordo com o gosto e estilo de cada um.

Depois a equipa de costureiras e alfaiates que trabalham com Artur põe o "projeto" em prática. No caso dos sapatos, a marca socorre-se de alguns artesãos da região.

A Art´Sartorial está instalada na incubadora Famalicão Made In, em Vilarinho das Cambas, Vila Nova de Famalicão e está no mercado há cerca de um ano. Apesar disso, a marca italiana Trussardi já o desafiou para uma parceria. "Vamos criar dois produtos para comercializar", adianta Artur Santos, sem querer revelar mais pormenores. Por outro lado, revela que há possibilidade de internacionalizar a marca começando por Londres.

Dos 18 aos 60 anos

Segundo Artur Santos o cliente que o procura não tem um perfil definido, podendo ir dos 18 aos 60 anos, desde que procure uma peça exclusiva. Até porque, frisa, "não vendo um fato, vendo o fato".

Até agora a marca já comercializou "20 a 30 fatos" sendo que o valor de cada um depende dos materiais utilizados. "O preço base poderá rondar os 680 euros", observa.