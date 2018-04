Famalicão vista por um designer

Alexandra Lopes Hoje às 17:54 Facebook

Fernando Vale, de 35 anos, vive na cidade que o viu nascer. E não tenciona mudar-se. Apesar de considerar que profissionalmente teria mais oportunidades num meio urbano maior, não lhe passa pela cabeça mudar. Gosta do "ambiente" de Famalicão e estima muito as suas "raízes". Por isso, não vê razão para mudar até porque pode fazer quase tudo na cidade que conhece desde sempre

"Nos últimos anos, Famalicão desenvolveu se ao nível do tecido urbano e atualizou-se. É uma cidade com uma ligação próxima ao desporto e com uma população jovem, o que faz com que seja dinâmica". Nascido e criado em Vila Nova de Famalicão, Fernando Vale, designer gráfico, define assim a terra onde nasceu, cresceu, estudou e se profissionalizou. E dali nunca quis sair embora seja o primeiro a reconhecer que talvez tivesse mais oportunidades ao nível profissional, se estivesse numa cidade de maior dimensão, como o Porto, por exemplo. Mas nunca sentiu essa necessidade, resistiu e continua a trabalhar e a viver em Famalicão.

O designer que sempre quis ser biólogo até se deparar com as saídas profissionais da área, assume a importância que as "raízes" têm para si, algo que também o faz continuar pela cidade que o viu nascer. Mas, não só.

Os parques verdes, como o da Devesa, e até as várias esplanadas que se vão encontrando pelas ruas são aspetos que destaca. "Adoro passear pelo centro da cidade e o Parque da Devesa é um espaço do qual também gosto muito", refere. "Como profissional do design, os edifícios da Fundação Cupertino de Miranda, a Casa de Camilo e o Centro de Estudos Camilianos são espaços que aprecio", acrescenta.

Apesar de considerar que Famalicão se tem desenvolvido muito nos últimos anos, Fernando considera que são necessários espaços e atividades de lazer para jovens, e lugares de estacionamento "livre e grátis".