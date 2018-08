Inaugurada em Lisboa clínica dentária a preços sociais

Paulo Lourenço 02 Maio 2018 às 12:42 Facebook

Um consultório de medicina dentária aberto a toda a população da freguesia de Santo António, em Lisboa, onde cada utente paga à medida dos seus rendimentos, e pode mesmo ficar isento, é a nova aposta da Junta de Freguesia local, de modo a melhorar a saúde oral da população, sobretudo os mais carenciados.

"Esta é uma resposta às novas realidades sociais da cidade. Perante dificuldades, há coisas em que as pessoas têm mais facilidade em cortar. O caso da ida ao dentista é flagrante", explica Vasco Morgado, presidente da Junta de Santo António.

Ciente de que muita gente acaba por descuidar a saúde oral, devido a dificuldades financeiras, o autarca explica que conseguiu avançar com o projeto, em colaboração com a associação "Mundo A Sorrir", uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, que assegurou a criação em Lisboa do primeiro projeto CASO (Centro de Apoio à Saúde Oral), a funcionar, diariamente, no Centro Social Laura Alves. Além deste, existem apenas mais dois centros CASO, um no Porto, outro em Braga.

No caso de Santo António, há uma especial atenção à prevenção, ao nível das crianças. O Dr. Dentinhos chega às escolas no sentido de prevenir e adquirir práticas de higiene oral. Aqui as escolas vão ser envolvidas através de promoção de hábitos de saúde oral, nutrição, bem como hábitos de escovagem diários. Se necessário será feita a intervenção na nossa clínica às crianças que apresentarem necessidade de tratamento