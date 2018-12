Joias chinesas brilham na capital do ouro

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 00:01 Facebook

Gondomar é a base, em Portugal, de um projeto criado por uma fundação da China para formar e desenvolver algumas das principais promessas do país.

No futebol, Portugal goza de um estatuto de que poucos países se podem gabar. Condição que levou uma fundação chinesa, a Hope Sun Star, a apostar no desenvolvimento de algumas jovens promessas. O Gondomar foi o clube escolhido, há cinco anos, e a parceria está cada vez mais sólida. O emblema da Capital do Ouro, que milita no Campeonato de Portugal, dá formação e, em troca, recebe comparticipações financeiras e recruta jogadores que não estavam ao alcance.

"A parceria visa dar formação aos jogadores chineses. Não se trata de ter investidores no clube, a nossa identidade nunca foi beliscada, e só jogam se o treinador entender", frisa, ao JN, Álvaro Cerqueira, presidente do Gondomar, recusando divulgar os valores envolvidos nesta parceria. "Os jogadores chineses são tratados de igual forma. Nem mais, nem menos. É motivo de orgulho e felicidade sermos o clube escolhido por um país que tem biliões de pessoas", congratula-se. Nas ligas profissionais, o Aves e o Cova da Piedade são exemplos do investimento chinês em Portugal.

Clube tem tradutor

O Gondomar tem contrato com 18 futebolistas chineses, mas apenas oito estão no clube. Miguel Xu, de 24 anos, é tradutor e responsável por acompanhar os jogadores. "Desde a logística às burocracias, temos duas pessoas para lhes tratar de tudo", explica Miguel Xu. "Tudo começou com Manuel Barbosa [antigo jogador do Boavista]. O Gondomar é a base do projeto em Portugal, estamos muito contentes com a seriedade do clube, e é para continuar", sublinha.

Assim que chegam a Portugal, os chineses não se limitam a jogar. Aprender português e inglês é obrigatório. Yeerzati Yeerjieti, de 25 anos, está em Gondomar há cinco épocas e já fala fluentemente o idioma de Camões. "Está a ser fantástico. Tenho evoluído imenso e, depois das seleções sub-21 e sub-23, acredito que vou chegar à seleção principal. É o meu objetivo", faz notar o primeiro guarda-redes chinês a jogar na Europa e o menos batido da Série B do Campeonato de Portugal. Um sentimento partilhado por Kawsar. "Estou a adaptar-me a um futebol mais intenso e a evoluir para chegar à seleção", deseja o extremo, de 19 anos.

"Aqui, evolui-se muito mais. As competições são mais elaboradas e com mais qualidade. Sonho jogar pela seleção A", diz, determinado, o central Chuang, de 21 anos. Ambição semelhante à de Li Biao. "Estou no Gondomar há dois anos e também evoluí muito nível pessoal. A maior dificuldade é a língua. O Porto é fantástico e quando chegar à seleção todo este esforço vai valer a pena".

Números

2 funcionários contratados para acompanhar e tratar de todos os assuntos relacionados com os jogadores chineses. Aprender português é fundamental.

18 chineses contratualmente ligados ao Gondomar, do Campeonato de Portugal. Oito estão no clube e dez foram cedidos, dois deles a equipas da China.

Vítor Pereira eleva o nome de Portugal na liga chinesa

O forte investimento feito no futebol chinês nos últimos anos tem possibilitado ao país recrutar nomes sonantes a nível mundial. Entre os quais alguns portugueses. O treinador André Villas-Boas e o ex-futebolista Ricardo Carvalho foram disso exemplo. Mais recentemente, Paulo Sousa e Paulo Bento também treinaram no país, mas sem o êxito alcançado por Vítor Pereira, que esta temporada conduziu o Shangai SIPG ao título de campeão e acabou com a hegemonia do Guangzhou Evergrande.

O título pelo Shangai SIPG foi o mais difícil da minha carreira. Os meus jogadores nunca tinham ganhado e torná-los vencedores foi um trabalho fantástico